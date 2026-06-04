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Tatvan'da Öğrenciler Van Gölü Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı

Tatvan'da Öğrenciler Van Gölü Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri Van Gölü sahilinde temizlik yaparak çevre bilincine dikkat çekti. Temizliğin ardından ödüllü paten yarışması, palyaço ve Hacivat-Karagöz gösterisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler Çevre Haftası kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Tatvan sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu öğrencileri çevre temizliği yaparak doğanın korunmasına dikkat çekti. Sahildeki etkinliğin ardından öğrenciler tören alanına yürüdü. Burada Tatvan Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan parkurda öğrenciler arasında ödüllü paten yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere profesyonel paten takımı hediye edildi.

Etkinlik, palyaço ile Hacivat-Karagöz gösterisinin ardından sona erdi.

Şehit Öğretmen Bayram Yasemin Tekin İlkokulu Müdürü Ali Güllütaze, Çevre Haftası dolayısıyla öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Öğrencilerimize çevre bilincini yerleştirmek ve onlara temiz bir çevre bırakmak amacıyla sahilde çevre temizliği gerçekleştirdik. Temizliğin ardından çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde bizlere destek veren tüm kurum amirlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise çevrenin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Bu dünya bize emanet" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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