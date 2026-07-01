Tatvan'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Program, Van Gölü sahilde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından teknelerle Van Gölü'ne açılan protokol üyeleri tarafından deniz şehitleri anısına göle çelenk bırakıldı. Daha sonra program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Doğu'nun incisi Tatvan ilçemizde Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamak üzere bir araya geldik. Tarihte 'Bahri Ahlat' olarak bilinen Van Gölü kıyısında güzel bir program icra ettik. Van Gölü'nün temizliği ile ticari ve turizm anlamında daha etkin kullanılması amacıyla çeşitli projelerimiz devam ediyor. Kabotaj Bayramı, milletimizin Kurtuluş Savaşı'nın ardından 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile milli bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. Denizlerimizde Türk bayrağı taşıyan gemilerin seyrüsefer yapması ve ticaret faaliyetlerinde bulunması açısından son derece önemli bir düzenlemedir. Bizler de bu anlamlı günün 100'üncü yılına ulaşmanın mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz, Tatvan İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Ateş, Tatvan İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Musa Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle devam ederken, dereceye giren katılımcılara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı