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Eminönü'nde Orkinosların Görsel Şöleni

Eminönü'nde Orkinosların Görsel Şöleni
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İstanbul Eminönü’nde her gün balıkçı esnafının attığı balık parçalarıyla su yüzüne çıkan orkinoslar, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor.

İstanbul Eminönü'nde her gün balıkçı esnafının attığı balık parçalarıyla su yüzüne çıkan orkinoslar, vatandaşların ve turistlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 2,5-3 metre uzunluğundaki balıklar, gün içerisinde sürü halinde Eminönü Köprüsü'nün altında görülüyor.

Ton balığı olarak bilenen ve uskumrugiller familyasından olan orkinos balıkları her gün Eminönü sularında yüzüyor. Gün içerisinde sürü halinde Eminönü köprüsünün altında yaşayan balıklar, balıkçı esnafının öğle saatlerinde yiyecek atmasıyla birlikte ortaya çıkıyor. Vatandaşların ve bölgedeki turistlerin ilgisini çeken balıklar yaklaşık 2.5-3 metre boylarında. Gün içerisinde orkinosları besleyen esnaf Mahsun Pirçek, 2-3 sene önce martı beslemek amacıyla attıkları uskumru balıkları sayesinde orkinosları keşfettiklerini belirterek, "Yaklaşık 2-3 sene önce bu uskumruları biz martılar için atıyorduk. Sonra baktık ki buraya orkinoslar geliyor. Orkinosları alıştırdıktan sonra rutin bir şekilde her mekanın balık parçalarını onlara atıyoruz. Güzelim balıkları da tutmaları için kimseye izin vermiyoruz. Günlük bir şekilde uskumruları atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu balıkların piyasadaki değeri 350-400 bin lira civarında"

Piyasa değerinin yaklaşık 350-400 bin lira civarında olduğunu aktaran esnaf Barış Kandemir, "Bu orkinoslar 1 metre boylarındaydı. Biz bunları 2 yıldan beri besliyoruz. Şu anda boyutları 2.5-3 metre civarında. Orkinoslar şu anda Eminönü sularında geziyor. Gerek turistler olsun gerek vatandaşlarımız olsun bunları ilk köpek balığı sanıyorlar. Aslında orkinos, Tuna balığı deniyor bunlara. Bu balıkların piyasadaki değeri 350-400 bin lira civarında. Avlanması yasak bu balıkların, biz bunları sadece besliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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