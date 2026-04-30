Taban suyunun yükseldiği Suruç Ovası'nda su tasarrufu hamlesi

Türkiye'nin önemli ovaları arasında yer alan Suruç Ovasının 2014 yılında suya kavuşmasıyla birlikte bilinçsiz tarımsal sulamanın yol açtığı taban suyu yükselmesinin önüne geçmek için çiftçilere damlama sulama sistemleri hibe edildi.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yürütücülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansal desteği ile Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Suruç-Gündaş Sulama Birlikleri Başkanlıklarının işbirliğiyle yürütülen Suruç Ovası pompaj sulama sahasında suyun etkin kullanımı ve yeniliklerin entegrasyonu projesi (SUSAP) kapsamında, pilot bölge olarak belirlenen Suruç Ovasında çiftçilere modern sulama ekipmanları hibe edildi. Proje çerçevesinde üreticilere damlama sulama sistemleri ile sulama makineleri ve çeşitli ekipmanların dağıtımı gerçekleştirilerek Atatürk Barajından su verilmeye başladığı 2014 yılından beri bilinçsiz sulama nedeniyle yükselen taban suyunun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Taban suyunun yükselmesine çözüm

Amaçlarının taban suyunun yükselmesini önlemek olduğunu söyleyen Suruç İlçe Tarım Müdürü Süleyman Tüzün, "20 köye 20 proje adı altında tüm üreticilerimize dağıtım yaptık. Amacımız taban suyunun yükselmesini önlemek ve Suruç Ovasında damlama sulama sistemini yaygınlaştırmaktır" dedi.

Toprak ve su kaynakları korunacak

Hibe projesi sorumlusu Dr. Servet Abrak, "Proje kapsamında 20 çiftçimize damla sulama sisteminin dağıtımını, bunun yanında toprak nem sensörlerini, lateral serme ve toplama makinelerinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız sulamayla beraber bu teknolojik ürünleri dağıtarak çiftçilerimizin hem girdilerini arttırmak hem de toprak ve su kaynaklarımızı korumaktır" ifadelerini kullandı.

"Damlama sulama yapacağız"

Sulamada kullanılan malzemeleri hibe olarak aldıklarını söyleyen çiftçi Necdet Kılıç "Pompa hibesi aldık, boru hibesi aldık. Onları damlama sulamada kullanacağız" şeklinde konuştu.

Proje kapsamında çiftçilere yüzde 70 hibe desteği sağlandığı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı