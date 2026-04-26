Sular altında kalan tarım arazileri dron ile görüntülendi

Sivas'ta karların erimesi ve yağmurlarla birlikte akarsularda taşkın yaşandı. Kızılırmak'ın da geçtiği Zara ilçesinde birçok tarım arazisi sular altında kaldı.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Sivas'ta ilkbahar ile birlikte karlar eridi. Karların erimesi ve yağmurlu havanın etkisiyle kentteki birçok baraj ve sulama göleti doldu. Dolan baraj göletlerinin yanı sıra akarsularda da su seviyesi arttı. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın geçtiği Zara ilçesinde birçok noktada taşkınlar yaşandı. Su altında kalan ekili tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tarlası sular altında kalan çiftçileri ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında, doğal afetler ve su baskınlarından zarar gören üreticilere çeşitli ödeme ve destekler sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Oda Başkanı Şimşek, "Çiftçilerimizin zararlarının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, gerekli desteklerin sağlanması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte sadece maddi destek değil, teknik yardım sağlanması, tarım sigortalarının etkin kullanılması ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarının yapılması da gereklidir. Çiftçilerimizin üretime devam etmesi, ülkemizin tarımsal geleceği için büyük önem taşımaktadır" dedi.

Taşkın nedeniyle sular altında kalan araziler dron ile görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı