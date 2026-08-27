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Hayrabolu Göleti'nde Balık Ölümleri

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı, su ve balık numuneleri alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Çerkezmüsellim Göleti'nde su seviyesinin düşmesi sonucu çok sayıda balık telef oldu. Balık ölümlerinin ardından Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gölette inceleme yaparak su ve ölü balıklardan numune aldı.

Çerkezmüsellim Göleti'nde su seviyesindeki azalma nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Gölette suyun çekilmesiyle birlikte balıkların yaşam alanının daraldığı ve sudaki oksijen seviyesinin düşmesinin ölümlere neden olduğu değerlendirildi.

Gölette çok sayıda ölü balığın bulunduğunu gören vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Alınan numunelerin incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiği öğrenilirken, balık ölümlerinin kesin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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