Haberler

Son yağışlar Nilüfer Barajı'nı doldurdu, dereler coştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın önemli içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı önemli ölçüde arttı.

Bursa'nın önemli içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı'nda son dönemde etkili olan yağışların ardından doluluk oranı önemli ölçüde arttı. Edinilen son verilere göre Nilüfer Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaşarak tam kapasiteye çıktığı öğrenildi. Bursa'daki Çınarcık, Doğancı ve Nilüfer Barajları'nın yüzde 97,08 doluluk oranına ulaştığı, barajlarda taşkın yaşanmaması için kapakların zaman zaman açıldığı belirtiliyor

Kentte özellikle son haftalarda aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar ve Uludağ'dan gelen kar sularının erimesiyle birlikte barajdaki su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi. Drone ile havadan görüntülenen barajda, suyun geniş bir alana yayıldığı ve kıyı şeridinde doluluğun belirgin hale geldiği görüldü.

Öte yandan barajı besleyen akarsu ve derelerde de aynı şekilde hareketlilik yaşandı. Ormanlık alan içerisinden geçen derelerde suyun debisinin ciddi oranda arttığı, akışın hızlandığı ve yer yer coşkulu görüntüler oluştuğu kameralara yansıdı. Geçtiğimiz aylarda kuruma noktasına gelen bazı dere yataklarının ise yeniden suyla dolduğu gözlemlendi.

Yetkililer, son dönemde etkili olan yağışların su kaynakları açısından sevindirici olduğunu belirtirken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

