Soma'da yeşil vatan için seferberlik

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riskine karşı teyakkuz seviyesini artıran Soma Orman İşletme Müdürlüğü, yangın çıkmadan önce alınan önleyici tedbirler ve eğitim çalışmalarıyla "Yeşil Vatan"ı korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Soma Orman İşletme Müdürlüğü, yangın sezonu öncesi ve sırasında yürüttüğü eğitim, tatbikat ve saha çalışmalarıyla muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Vatandaşlara da "duyarlılık" çağrısı yapıldı.

Soma Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin önleyici tedbirler olduğu anlayışıyla faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ekipler, muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla sahada adeta seferberlik halinde çalışıyor.

Yangınla mücadelede görev alacak personelin bilgi ve becerilerini artırmak için düzenli olarak teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken, gerçeği aratmayan tatbikatlarla ekiplerin müdahale kapasitesi güçlendiriliyor.

Öte yandan yangın anında hızlı ve etkin müdahale için yangın emniyet yolları, su ikmal noktaları ve kritik bölgelerde altyapı kontrolleri titizlikle yürütülüyor. Hassas alanlarda yapılan bakım ve hazırlık çalışmalarıyla lojistik destek kapasitesi de güçlendiriliyor.

Soma Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarının önlenmesinde toplumun rolüne dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlarda dikkatli olunması istenirken, duman veya şüpheli bir durum görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı