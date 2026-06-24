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Soma'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı

Soma'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı
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Manisa'nın Soma ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, kısa sürede müdahale edilmeye başlandı.

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan yoğun bir söndürme çalışması başlatıldı.

Ekipler, yangının çevredeki ormanlık alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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