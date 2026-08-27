Söke'de Büyükbaş Hayvan Küpe Kontrolü Uyarısı

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerinin yeniden takılması konusunda yetiştiricileri uyardı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlarda düşen kulak küpelerinin yenilenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Müdürlük, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasının hayvan sağlığı, izlenebilirlik ve gıda güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, herhangi bir nedenle kulak küpesi düşen büyükbaş hayvanların sahiplerinin vakit kaybetmeden ilgili birimlere başvurması istendi. Kulak küpesi bulunmayan hayvanların işletmeden çıkarılamayacağı ve nakledilemeyeceği belirtilirken, bu hayvanların hayvan pazarlarına giriş yapamayacağı ve mezbahalarda kesiminin gerçekleştirilemeyeceği ifade edildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için hayvanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve düşen kulak küpelerinin yeniden takılması için zaman kaybetmeden başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel uygulamasına göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren düşen kulak küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama numarasını taşıyan yeni küpe uygulanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı