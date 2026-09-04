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Söke’de okul çevrelerindeki gıda işletmeleri mercek altında

Söke’de okul çevrelerindeki gıda işletmeleri mercek altında
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Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetledi.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerini denetledi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Birimi ekipleri tarafından, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri denetlendi. Gerçekleştirilen kontrollerde, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul çevrelerindeki gıda işletmeleri denetimden geçirildi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların yeni eğitim-öğretim döneminde de aralıksız sürdürüleceği bildirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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