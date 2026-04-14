Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı arıcıları vurdu, uzmanlardan kritik uyarı

Doğu Karadeniz'de mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı arıları olumsuz etkilerken, üreticiler tedirgin oldu. Uzmanlar ise arıcılara soğuk havaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Artvin'de ilkbaharın gelişiyle birlikte beklenen sıcak havaların yerini sert soğuklara bırakması, kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan arıcılığı olumsuz etkiledi. Özellikle şubat ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte erken yumurtlama dönemine giren arılar, mart ayında etkili olan soğuk hava ve don riski nedeniyle gelişim sürecinde ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Kovan içi dengelerin bozulduğu bu süreçte işçi arıların, çıkacak yavruları besleyemeyecekleri için yumurtaları topladığı belirtilirken, üreticiler hem verim kaybı hem de hastalık riski nedeniyle endişeli.

Uzmanlar, yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin arıların doğal döngüsünü bozduğunu ifade ederken, arıcılara bu süreçte dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

"Bal verimi yüzde 50 düşebilir"

Artvin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, yaşanan hava değişimlerinin arıcılığı doğrudan etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şubat çok iyi gitti. Şubat ayında Kraliçe ve arı yumurtalamaya devam etti. Mart biraz sıkıntılı geçiyor soğuk. Don da bekleniliyor. Bugün yarın olabilir. 700 rakımla yüksekte kar düştü. Arılar bundan çok etkilendi. Nasıl etkilendi? Diyelim ki kraliçe mevcuttu artırmak için yumurtaya devam ediyordu. Çıkacak arılar vardı. Havalar üşüttü, soğudu. Ondan çıkmasını engellemek için içerideki işçiler arılar yumurtaları topladı. Niye topladı? Çıkıp da neyi besleyecekler? Dışarıda nektar yenilmesi lazım, polen yenilmesi lazım. Onun için bayağı bir etkilendik. Zararımız var mı? Var. Bal yetişmemiz zorlaşacak. Diyelim ki 20 gün hava kapalı gitti. 20 gün sonra arı başlayacak o faaliyetlere. Bal mevsimini inşallah geçirmeyiz. Bu yıl beklentimiz çok yüksek. Kış, Şubat çok iyi gitti. Ama şu havalar inşallah açar. Beklentimiz çok iyi. Havalar devam ederse beklentimiz yüzde 50 düşer. Tabii ki verim hava şartlarıyla bağlı. Geçen yıl 2025 yılında yüzde 70 civarında bir bal elde ettik. Yüzde 100 olmadı. Arıcılarımız dikkatli olsun. Hava şartları önümüzde biraz iyi gözükmüyor" dedi.

"Uzmandan Uyarı: "Acele besleme yapmayın"

Artvin Arıcılar Birliği Arı Teknikeri Gülçin İspir Çelik ise arıcılara özellikle bakım ve besleme konusunda önemli uyarılarda bulundu. "Kovanların branda, çadır bunların tamamen muhafazalı şekilde örtülü olması lazım" diyen Çelik, "Arıcılarımızın şu anda kolonilerini sıkı tutması önemli. Üzerlerindeki kış düzeneğini, verdikleri düzeneklerini bozmamaları lazım. Kovan branda, çadır bunların tamamen muhafazalı şekilde örtülü olması lazım. Beslemelerde sulu gıdalarla beslemeye tabi tutmasınlar acele edip. Çünkü bu soğuk havalarda verilen besleme yemleri arıların bağırsak florasını bozacaktır. Bu da havalar ısındığında arılarda dışarıya atmalar, sürünmeler, mevcutta kayıplar yaşanmasına sebebiyet verecektir. Arıcılarımızın bunlardan etkilenmemesi için balığa arının tüketebileceği en yakın besini tükettirmeleri, dinlendirilmiş şurup veya yemleri kendilerinin hazırlamış olmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah iyi bir sezon olur. Hemen ilaçlara yönlenmeye çalışmayın. Artvin Arıcılar Birliği'nde laboratuvarımız var. Arıcılarımız havalar ısındığında arılarda farklı davranış özellikleri gördüklerinde hemen ilaca sarılmasınlar. Öncelikle Artvin Arıcılar Birliği'ne numune getirsinler ve numunelere burada laboratuvarımızda bakalım, ön teşhisi koyalım. Herhangi bir şey var mı yok mu? Yardımcı olalım. İlaç kullanabilirler mi kullanamazlar mı? Arıların böyle olmasından sıkıntı etmeyin. Havalar ısındığında arılarımız toplayacaktır" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

