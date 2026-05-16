Haberler

Doğanın gözlerindeki ilkbahar güzelliği mest etti

Doğanın gözlerindeki ilkbahar güzelliği mest etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan ve 'doğanın iki gözü' olarak bilinen Ağgöl ile Karagöl, ilkbaharın gelişiyle çiçeklerle süslenerek eşsiz manzaralar sunuyor. Kışın donan göller, baharda yeniden eski güzelliğine kavuştu.

Sivas'ta yan yana bulunan ve göze benzetilen Ağgöl ve Karagöl ilkbahar ile birlikte farklı bir güzelliğe büründü.

Sivas il merkezine 53, Zara ilçe merkezine ise 17 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde bulunan Ağgöl ve Karagöl, ziyaretçilerine her mevsim farklı manzaralar sunuyor. Kış aylarında tamamen donan göller, ilkbaharla birlikte yeniden eski görüntüsüne kavuştu. 'Doğanın iki gözü' olarak bilinen göller, çevresinde çıkan çiçeklerle birlikte eşsiz görüntülere sahne oldu. Yaz aylarında onlarca ziyaretçi ağırlayan göllerdeki bahar güzelliği dron ile görüntülendi.

"Buraya geldiğime değdi"

Yolculuk yaptığı sırada gölleri ziyaret etmek istediğini söyleyen Beka Yiğit, "Erzincan'dan geliyordum. Bu gölleri ile ilgili birçok haber gördüm, yolumun üzerindeyken de uğramak istedim. Buraya geldiğime de değdi. Buradaki manzara gerçekten çok güzel. İki farklı göl var ve burası için doğanın gözü diyebiliriz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza

Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler

Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! 4 dizi birden final yapıyor
Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Belediye binası önünde 'makam aracı' pozu

Başkanın 4 milyonluk şovu