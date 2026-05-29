Haberler

İç Anadolu'nun en yüksek cam terası dizleri titretiyor

İç Anadolu'nun en yüksek cam terası dizleri titretiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan 243 metre yüksekliğindeki cam seyir terası, İç Anadolu Bölgesi'nin en yükseği olma özelliği taşıyor. Ziyaretçilere eşsiz manzara sunan teras, özellikle yükseklik korkusu olanlar için adeta bir kabusa dönüşüyor.

Sivas'ta yer alan İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlıyor. Tüyler ürperten teras, yükseklik korkusu olan vatandaşların dizlerini titretiyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yer alan cam seyir terası, 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası olma ünvanını taşıyor. Açıldığı günden bugüne binlerce vatandaşı ağırlayan cam seyir terası, vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Çaltı Çayı'na bakan eşsiz manzarası ile seyirlik görüntüler sunan Divriği Cam Seyir Terası, doğa ve tarih tutkunlarının akınına uğruyor.

Yerden 243 metre yüksekte yer alan teras, yükseklik korkusu olan kişilerin kabusu oluyor. Dizleri titreten terasa korkularını yenmek için çıkan vatandaşlar, ter döküyor.

"Aşağıya bakamıyorum"

Yükseklik korkusu bulunan ve daha önce bu kadar yükseğe çıkmadığını söyleyen Makbule Cellat, "Çok heyecanlandım. Heyecanımı ve korkumu biraz yendim galiba ama hala heyecan var. Aşağıya bakamıyorum. Çok değişik bir duygu. Daha önce bu kadar yükseğe çıkmamıştım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı

10 yıllık emek alevlere teslim! Bezos'un milyarlarca doları kül oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeytinin tanesini 50 TL'ye sattı

1 tane zeytine dudak uçuklatan fiyat! Satıcının savunması da akılalmaz
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: Alper Çankaya, rol arkadaşı ile aşk yaşıyor

Uzak Şehir setinde büyük sürpriz: rol arkadaşı ile aşk yaşıyor
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı