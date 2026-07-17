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Sivas'ta dağ keçileri ailecek kameraya yakalandı

Sivas'ta dağ keçileri ailecek kameraya yakalandı
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde anne dağ keçisi ve iki yavrusu, sarp kayalıklarda gezinti yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Doğa yürüyüşçüleri tarafından görüntülenen keçi ailesi çevik hareketleriyle hayran bıraktı.

Sivas'ta zirvenin efendileri dağ keçileri, ailecek kayalıkların üzerinde gezinirken görüntülendi.

Sivas'ta Koyulhisar ilçesine bağlı Küplüce köyü yakınlarında sarp kayalıklarda gezen anne dağ keçisi ve iki yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Halk arasında 'zirvenin efendileri' olarak nitelendirilen dağ keçileri, doğa yürüyüşüne çıkan bir çift tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Dik yamaçlarda büyük bir ustalıkla tırmanan dağ keçisi ailesi izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Kayalıklar üzerinde bir süre dolaşan anne dağ keçisinin yavrularını yakından takip ettiği anlar kameraya yansıdı. Doğal yaşamın simgeleri arasında yer alan dağ keçilerinin sarp arazideki çevik hareketleri, bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Dağlık alanda keçi ailesiyle karşılattık"

Dağ keçilerine zarar vermeden onları görüntülediklerini belirten Özkan Akgül, "Daha önce de bu civarda yine dağ keçilerini görmüştüm. Eşimle birlikte doğada gezmeye çıkmıştık. Dağlık alanda keçi ailesiyle karşılattık. Onlara zarar vermedik, korkutmadık onlar da kayalıklara tırmanmaya devam ettiler. Biz de bu durumu kayıt altına aldık" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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