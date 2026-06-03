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Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı

Sivas'ta usulsüz ele geçirilen 4 keklik doğaya salındı
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Sivas’ta bir kişi tarafından usulsüz şekilde ele geçirilen 4 kınalı keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu doğaya salındı.

Sivas'ta bir kişi tarafından usulsüz şekilde ele geçirilen 4 kınalı keklik doğaya salındı.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde yapılan çalışmada 4 adet kınalı keklik tespit edildi. Kekliklerin usulsüz şekilde ele geçirildiğini tespit eden ekipler, kekliklere el koydu. Şahıs hakkında gerekli işlemler yapılırken 4 keklik kontrollerin ardından doğaya salındı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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