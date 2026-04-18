Sivas'ta kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Karacaören köyünde etkili olan kuvvetli yağış, derelerin taşmasına ve yolların, tarım arazilerinin sular altında kalmasına yol açtı. Sel suları yerleşim alanları ve ağılları tehdit etti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Karacaören köyünde kuvvetli yağış taşkınlara neden oldu.
Sivas'ta etkili olan kuvvetli yağış sel ve taşkınlara neden oldu. Yıldızlı ilçesine bağlı Karacaören köyünde akşam saatlerinde etkili olan yağışla dereler taştı. Yollar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Sel suları yerleşim alanları ve ağılları da tehdit etti. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sularda çekildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı