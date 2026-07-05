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Yiyecek arayan ayı köye indi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yiyecek arayan ayı köye indi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çırçır köyünde gece saatlerinde köy sokağına inen bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Yiyecek arayışıyla yerleşim alanına indiği belirtilen ayı, bir süre koştuktan sonra gözden kayboldu. Muhtar, durumu doğa koruma ekiplerine bildirdiklerini açıkladı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çırçır köyünde köy sokağına inen bozayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre sokakta koşarak ilerleyen ayı, daha sonra gözden kayboldu.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çırçır köyünde gece saatlerinde köy sokağına inen bozayı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek arayışıyla yerleşim alanına kadar indiği değerlendirilen bozayı, köy sokaklarında bir süre koşarak ilerledi. O anlar çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ise bozayının köy sokağında hızla koştuğu ve kısa süre sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Çırçır köyü muhtarı Nevres Sarız, köyde ayıların görüntülendiğini belirterek, "Kaymakamlık aracılığı ile doğa koruma ekiplerine bilgi verildi. Gerekli kurumlar da ilgi ve alakayı gösterdiler. Tespitler yapılarak gerekli önlemler alınıyor. Teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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