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Sivas’ta kokoreçcinin müdavimi tilki, bazen orada yiyor bazen de ’paket yaptırıyor’

Sivas’ta kokoreçcinin müdavimi tilki, bazen orada yiyor bazen de ’paket yaptırıyor’
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Sivas’ta seyyar kokoreç tezgâhının daimi müşterisi tilki, her akşam tezgâha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor, bazen de ’paket yaptırıyor’.

Sivas'ta seyyar kokoreç tezgahının daimi müşterisi tilki, her akşam tezgaha geliyor ve kendisi için ayrılan kokoreci yedikten sonra bölgeden ayrılıyor, bazen de 'paket yaptırıyor'.

Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde seyyar kokoreççilik yapan Emin Akalın'ının tezgahına bir süredir düzenli olarak gelen tilki, akşam saatlerinde tezgahın çevresinde bekliyor. Kendisi için hazırlanan çeyrek ya da yarım porsiyon kokoreç bazen tezgahın yakınına bırakılıyor, bazen de ekmek arasına konularak paket yapılıyor. Tilki kimi zaman yemeğini bulunduğu yerde yerken, kimi zaman da paketini alarak gözden kayboluyor. Her akşam tekrarlanan bu sıra dışı buluşma, yemek yemeye gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor.

"Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür"

Tilkinin de müşterilerinden birisi olduğunu ifade eden Akalın, "Bu tilki her akşam gelir. Buradan kısmetini alır ve yer. Bazen çeyrek, bazen de yarım kokoreç hazırlayıp dükkanın köşelerine bırakırım. O da gelir, yer ve gider. Çok sadık bir tilki. Her akşam illaki gelir. Bunu gören müşteriler de hem şaşırıyor hem de hoşlarına gidiyor. Bazen burada yer, bazen de paket yaparız, alır götürür. O da bizim müşterilerimizden birisi. Müşteriler bu durumu çok garipsiyorlar ve bana, 'Tilki normalde kurnaz bir hayvandır, insandan kaçar. Demek ki o da kokorecin lezzetini beğenmiş ki sürekli geliyor vazgeçemiyor' diye söylüyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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