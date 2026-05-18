Barajın kapakları açıldı, Sivas Valiliği tehlike öncesi uyardı

Sivas Valiliği, Kılıçkaya Barajı'ndan su tahliyesinin artırılarak devam ettiği belirterek Suşehri ve Koyulhisar ilçelerine uyarılarda bulundu.

Son yılların en yoğun yağışlı mevsiminin yaşandığı Sivas'ta birçok baraj ve gölet doldu. Suşehri ilçesinde bulunan ve 65 kilometrekarelik alana sahip olan Kılıçkaya Barajı da tamamen doldu. Tamamen dolan barajın tahliye kapakları açılarak Kelkit Irmağı'na su bırakılmaya başladı.

"Mutlak suretle uzak durulması gerekmektedir"

Konuya ilişkin açıklama yayınlayan Sivas Valiliği, Suşehri ve Koyulhisar ilçelerinde yaşayan vatandaşları uyardı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sebebiyle, Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na kontrollü su tahliyesi artırılarak devam etmektedir. Kılıçkaya Barajı'ndan Kelkit Irmağı'na bırakılan su ile birlikte havzadaki yoğun yağışlar, kar erimeleri, ırmağı besleyen yan derelerden gelen akımlar, ırmak yatağındaki su seviyesinin yükselmesine sebep olmaktadır. Söz konusu durum, ilimiz Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri sınırlarında nehir kenarlarındaki toprağın suya doymasına, kıyı çökmelerine ve heyelan riskine yol açmaktadır. Can ve mal güvenliğiniz için, Kelkit Irmağı ve bağlantılı dere yataklarının çevresinden mutlak suretle uzak durulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın nehir kenarlarına yaklaşmamaları, hayvanlarını bu bölgelere otlatmaya götürmemeleri ve araçlarını nehir yatağına yakın yerlere park etmemeleri önemle rica olunur. Muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi adına tüm halkımızın gerekli tedbirleri alması ve uyarıların dikkate alınması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

