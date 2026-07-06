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'Fıstığım' diye sevdiği kaplumbağayı ölümden kurtardı

'Fıstığım' diye sevdiği kaplumbağayı ölümden kurtardı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hayvanlarını otlatan Serkan İlter, boş su bidonunda mahsur kalan kaplumbağayı fark ederek kurtardı. 'Fıstığım' diyerek sevdiği kaplumbağayı su birikintisine bırakan İlter'in duyarlı davranışı cep telefonuyla kaydedildi.

Sivas'ta hayvanlarını otlatırken boş bir su bidonunda mahsur kalan kaplumbağayı fark eden bir vatandaş, 'Fıstığım' diye sevdiği hayvanı kurtararak su birikintisine bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldızeli ilçesi Karakoç köyünde hayvancılıkla uğraşan Serkan İlter, hayvanlarını otlattığı sırada otların arasında boş bir su bidonu fark etti. Bidonun içerisinden ses geldiğini duyan İlter, merak ederek bidonu kontrol etti. Bidonun içine bakan İlter, bir kaplumbağanın dar ağızlı bidonun içerisinde mahsur kaldığını gördü. Kendi imkanlarıyla dışarı çıkamayan ve susuz kaldığı için bitkin düşen kaplumbağayı dikkatlice bulunduğu yerden çıkardı. Kurtardığı kaplumbağayı 'Fıstığım' diyerek seven İlter, daha sonra çevredeki su birikintisine götürerek doğal yaşam alanına bıraktı. Kaplumbağanın suya kavuştuğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İlter'in bu duyarlı davranışı ise vatandaşlardan takdir topladı.

"Hayvan ölmek üzereydi"

Serkan İlter, kaplumbağanın ölmek üzere olduğunu ve hemen su içirdiğini belirterek, "Köyde hayvanlarımı otlatıyordum. Su bidonun içerisinde bir kaplumbağa olduğunu gördüm. Yüksek ihtimalle uzun süredir susuz kalmıştı. İnsanlardan plastik atıkları daha iyi bir şekilde muhafaza etmesini istiyorum. Çünkü hayvanlar açlıkla ve susuzlukla savaşıyor. Ben kaplumbağayı hemen alarak suya götürdüm. Çünkü susuzluktan ölmek üzereydi. Tüm vatandaşlardan duyarlı olmalarını isterim" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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