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Sivas Güney Köyü'nde sağanak sonrası sel, tarım arazilerine büyük zarar verdi

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Sivas Güney Köyü'nde sağanak sonrası sel, tarım arazilerine büyük zarar verdi
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Sivas Merkeze bağlı Güney Köyü'nde dün akşam etkili olan şiddetli sağanak, derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına yol açtı. Sel yollarda çamur birikintileri oluşturdu; can kaybı ve yaralanma olmazken tarım arazileri büyük zarar gördü.

Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde Sivas Merkeze bağlı Güney Köyünde meydana geldi. Köyde etkisini gösteren sağnak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sel suları nedeniyle yollarda ve köyün birçok noktasında çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, tarım arazileri selde büyük zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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