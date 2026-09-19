Sivas Güney Köyü'nde sağanak sonrası sel, tarım arazilerine büyük zarar verdi

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Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebep oldu.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde Sivas Merkeze bağlı Güney Köyünde meydana geldi. Köyde etkisini gösteren sağnak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Sel suları nedeniyle yollarda ve köyün birçok noktasında çamur birikintileri oluştu. Sel felaketinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, tarım arazileri selde büyük zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı