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Sivas Gençlik Merkezi Gökpınar'da Türk ve Doğu Türkistan bayraklarını açtı

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Sivas Gençlik Merkezi Gökpınar'da Türk ve Doğu Türkistan bayraklarını açtı Haber Videosunu İzle
Sivas Gençlik Merkezi Gökpınar'da Türk ve Doğu Türkistan bayraklarını açtı
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Sivas Gençlik Merkezi gönüllüleri ve personelinin katılımıyla Gürün Gökpınar Gölü'nde düzenlenen etkinlikte Türk ve Doğu Türkistan bayrakları birlikte açıldı. Dron çekimleriyle kaydedilen etkinlikte kardeşlik ve dayanışma mesajı verildi, Şuğul Vadisi de ziyaret edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sivas Gençlik Merkezi, Doğu Türkistanlı insanlara destek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Sivas Gençlik Merkezi gönüllüleri ve personellerinin katılımıyla Gürün Gökpınar Gölü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, gölün eşsiz turkuaz suları üzerinde Doğu Türkistan'ın turkuaz renkli ayyıldızlı bayrağı ile şanlı Türk bayrağı birlikte açıldı. Dron çekimleriyle ölümsüzleştirilen bu anlamlı görüntülerle kardeşlik, dayanışma ve ortak hafızaya vurgu yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte geziye katılan genç, "Bugün burada yalnızca iki bayrağı yan yana açmadık kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu gösterdik. Gökpınar'ın turkuaz sularında turkuaz renkli Doğu Türkistan bayrağını dalgalandırmak bizim için çok anlamlıydı. Mesafeler uzak olabilir ama gönül bağlarımız her zaman yakın" dedi.

Programın devamında ise bölgenin doğal güzelliklerinden Şuğul Vadisi ziyaret edilerek gençlere bölgenin doğal güzelliği gösterildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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