Sivas Doğanşar'daki Dipsizgöl Şelalesi soğukta kısmen dondu, buz sarkıtları oluştu

Sivas Doğanşar'daki Dipsizgöl Şelalesi soğukta kısmen dondu, buz sarkıtları oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bulunan ve kent merkezine 82 kilometre uzaklıktaki Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Şelalede oluşan buz sarkıtları kartpostallık görüntüler oluştururken, yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan şelale sessizliğe büründü.
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yer alan Dipsizgöl Şelalesi, soğuk havanın etkisini göstermesiyle kısmen dondu. Buz sarkıtları oluşan şelalede seyirlik görüntüler oluştu.
Sivas'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Doğanşar ilçesinde bulunan ve kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta yer alan Dipsizgöl Şelalesi, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yaz aylarında binlerce misafiri ağırlayan şelale; ilkbaharda yeşil doğası, sonbahar aylarında ise tabloları andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tüm yurtta etkisini gösteren soğuk hava sonrası Dipsizgöl Şelalesi sessizliğe büründü. Metrelerce yükseklikten dökülen şelalenin suyu, soğul havanın etkisiyle donmaya başladı. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu.