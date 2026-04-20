Şırnak'ta sel felaketinde silahla uyarı yapıldı

Şırnak'ta sel felaketinde silahla uyarı yapıldı
Uludere'nin Taşdelen köyünde aniden yükselen sel suları, panik dolu anlara yol açtı. Güvenlik korucusunun havaya ateş açarak çevredekileri uyarmasıyla köylüler güvenli bölgelere yöneldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yetkililer vatandaşları uyardı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde yaşanan olayda, sel sularının aniden yükselmesi üzerine canlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar panik dolu anlar yaşadı. Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri uyardı.

Edinilen bilgilere göre, taşan dere ve hızla yükselen su seviyesi köyde hayatı durma noktasına getirdi. Selin ortasında kalan vatandaşları uyarmak ve yaklaşan tehlikeyi duyurmak isteyen bir güvenlik korucusu, havaya ateş açarak çevredekileri alarma geçirdi. Silah seslerini duyan köylüler, hızla yüksek ve güvenli bölgelere yönelerek muhtemel bir facianın eşiğinden döndü.

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken, köyde büyük panik hakim oldu. Sel sularının çekilmesinin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor.

Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, ani sel riskine karşı erken uyarı sistemlerinin önemine bir kez daha dikkat çekildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
