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Düğün alanını kelebekler sardı, davetliler oturdu kelebekler dans etti

Düğün alanını kelebekler sardı, davetliler oturdu kelebekler dans etti
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcaklar nedeniyle ortaya çıkan binlerce kelebek, bir kına gecesinde ışıklandırmaya akın edince davetliler halay çekemedi. Gelin ve damat, kına yaktıktan sonra düğünü sonlandırmak zorunda kaldı.

Şırnak'ta kına gecesi yapmak isteyen çiftin eğlenmelerine kelebekler engel oldu. Düğün alanının etrafında yapılan ışıklandırmaya gelen binlerce kelebek, davetlilerin halay çekmesine izin vermedi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan sıcaklar nedeniyle tırtıllar kelebeğe dönüşünce sokak lambalarına dadandılar. Binlerce kelebek akşam saatlerinde ışıklandırma gördüğü her yeri istila etti. İlçeye bağlı Başaran köyünde binlerce kelebek kına gecesi olan kır düğününe dadandı. Davetliler otururken kelebekler ışıklandırma önünde son danslarını etti. Orkestra eşliğinde saatlerce ışıklandırmanın etrafında dolaşan kelebekler gece geç saatlere kadar davetlilerin halay çekmesine engel oldu. Kına gecesi gelin ve damat kına yaktıktan sonra düğünü bitirmek zorunda kaldı. Meşe ağaçlarından beslenen ve her geçen gün gittikçe fazlalaşan on binlerce kelebek akşam hava kararınca sokak lambaları etrafında sabaha kadar uçuyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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