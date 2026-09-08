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Şırnak’ta Ilısu Baraj Gölü’ne 800 bin yavru şabut balığı bırakıldı

Şırnak’ta Ilısu Baraj Gölü’ne 800 bin yavru şabut balığı bırakıldı
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Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, "İç Suları Balıklandırma Projesi" kapsamında Ilısu Baraj Gölü’ne 800 bin adet yavru şabut balığı bırakıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, "İç Suları Balıklandırma Projesi" kapsamında Ilısu Baraj Gölü'ne 800 bin adet yavru şabut balığı bırakıldı. Çalışmayla bölgedeki su ürünleri varlığının desteklenmesi hedefleniyor.

Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "İç Suları Balıklandırma Projesi" kapsamında düzenlenen balık bırakma etkinliğine katıldı. Program kapsamında temin edilen 800 bin adet yavru şabut balığı, Ilısu Baraj Gölü'ne bırakıldı. Çalışmayla baraj gölündeki su ürünleri varlığının desteklenmesi ve balık popülasyonunun artırılması amaçlanıyor. Etkinlikte, iç sulardaki balık varlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi. Proje kapsamında gerçekleştirilen balıklandırma çalışmasının, bölgedeki su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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