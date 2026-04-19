Şırnak'ta heyelan alarmı: Beytüşşebap yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar heyelana yol açtı, Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde etkili olan sağanak yağış, heyelana yol açtı. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, Şırnak-Beytüşşebap karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgede etkisini artıran yağışların ardından meydana gelen heyelan, ulaşımı tamamen durma noktasına getirirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, heyelan riskinin devam edebileceğine dikkat çekerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun kontrollü şekilde yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı

"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı