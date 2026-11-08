Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şırnak'ta erken kar besicileri zorladı, Faraşin yaylasında sürü mahsur kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ta erken kar besicileri zorladı, Faraşin yaylasında sürü mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
Şırnak'ta erken kar besicileri zorladı, Faraşin yaylasında sürü mahsur kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin yaylasında mevsimin ilk karı erken yağdı, 2 bin 650 rakımlı yaylada koyun sürüsü kar içinde mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla ahırlara yerleştirilen hayvanlar için besicilerin zorlu kış mesaisi başladı.

Şırnak'ta havaların soğumasıyla beraber yayla köylerinde kar etkili oldu. Besiciler hayvanlarını karda beslemek zorunda kaldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan besiciler bu yıl erken yağan karda zor anlar yaşadı. 2 bin 650 rakımlı yaylada mevsimin ilk karının yağmasıyla beraber merada otlatılan koyun sürüsü kar içinde mahsur kaldı. Köylülerin yardımıyla indirilen küçükbaş hayvanlar ahırlara yerleştirildi. Beyaz örtüye bürünen yaylada besicilerin kış mesaisi başlamış oldu. Dışarıda samanlar dağıtıldıktan sonra hayvanlara yem veriliyor. Mazlum Aslan isimli vatandaş, erken gelen kış aylarında zorlandıklarını ifade etti. Aslan, "Kar yağışının etkili olmasıyla beraber hayvanlarımızı ahırlara getirdik yılın ilk karı bu yıl erken yağdı. Zorlu kış mesaimiz başladı artık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, heyelan, fırtına bir arada geliyor
Alkollü sürücü, 18 yaşındaki Ceren'i hayattan kopardı! Acılı annenin adalet çığlığı yürek dağladı

Alkollü sürücü kızını hayattan kopardı! Verilen ceza acısını katladı
Şişli'yi ayağa kaldıran ihbar! Bomba imha ekipleri sahaya indi, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'un göbeğinde bomba alarmı! Ekipler sahaya indi
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastanelik oldu! Ameliyatı ertelendi

Acısı dinmeden bir darbe daha! Özcan Deniz'in eşi hastanelik oldu
Suudi Arabistan'da füze alarmı! Riyad'a fırlatılan 2 balistik füze imha edildi13

Arap ülkesinin kalbinde patlama sesleri
Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi

Gazze'de yıkımın ortasında 250 çift dünyaevine girdi
Nedensiz silahlı saldırı, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı! O anlar kamerada

Hiçbir neden yokken 2 kişiye ateş açtı! Sonu bakın nereye uzandı