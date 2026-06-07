Eriyen kar birikintileri şelale oluşturdu
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkisiyle dağlardaki kar eridi ve 50 metre yüksekliğinde bir şelale oluştu. Beşağaç köyü yolundaki şelale göz kamaştırdı.
Şırnak'ta eriyen kar suları, 50 metre yükseklikte şelale oluşturdu.
Yüksek rakımlı yerlerde kar sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkili olmasıyla beraber dağlardaki kar eridi dev şelale oluştu. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyü yolu üzerinde bulunan dağlarda kar erimesi sonucu 50 metre yükseklikte oluşan şelale, göz kamaştırdı. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı