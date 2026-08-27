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Nesli Tehdit Altındaki Dağ Keçileri Şırnak'ta Yola İndi

Nesli Tehdit Altındaki Dağ Keçileri Şırnak'ta Yola İndi
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, nesli tehdit altında olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri, yavrularıyla birlikte sürü halinde görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve araçlara yaklaşan keçiler, yiyecek aradıktan sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

Nesli tehdit altındaki dağ keçileri Şırnak'ta yola indi.

Beytüşşebap ilçesinde dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Koruma altında olan dağ keçileri yavrularıyla beraber yiyecek aradı. İnsanlardan kaçamayan ve gördükleri araçların yanına kadar gelen dağ keçileri daha sonra dağlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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