Şırnak'ta yılan paniği

Şırnak'ta dikey bahçenin yakınlarında bir buçuk metrelik yılan görüntülendi.

Şırnak merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen vatandaşlar, karşılarında siyah yılan görünce neye uğradığını şaşırdı. Uludere Caddesi üzerinde bulunan Şırnak Asri Mezarlığı duvarının altında bulunan dikey bahçeye ilerlemeye çalışan yaklaşık bir buçuk metrelik siyah yılan, çevrede panik oluşturdu. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği yılan, kaldırımda bir süre ilerledikten sonra dikey bahçenin dekoratif bitki aralıklarına girerek kayıplara karıştı. Yılanın kaybolmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes alırken, o anlar kameraya yansıdı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı