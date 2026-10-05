Şırnak'ın afet riskleri 2027-2031 İRAP çalıştayında masaya yatırıldı

Şırnak'ın depremden sele, heyelan ve kütle hareketlerinden orman yangınlarına kadar karşı karşıya olduğu afet riskleri, 2027-2031 dönemini kapsayacak İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalıştayında masaya yatırıldı. Kentin afetlere karşı direncinin artırılması hedeflenen çalıştayda, risklerin afet yaşanmadan önce tespit edilmesi ve somut önlemlere dönüştürülmesi ele alındı.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı I. Çalıştayı, Şırnak Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya Şırnak Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, akademisyenler, AFAD gönüllüleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile ilgili paydaşlar katıldı. Çalıştayda gerçekleştirilen sunumlarda Şırnak'ın mevcut afet riskleri değerlendirilirken, afetler meydana gelmeden önce alınabilecek yapısal ve yapısal olmayan tedbirler ele alındı. Kentin geçmişte yaşadığı afetlerden elde edilen tecrübeler ile güncel verilerin yeni plana aktarılması hedeflendi.

"Afet yönetimi sadece yaraları sarmak değildir"

Çalıştayda konuşan Şırnak Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, afet yönetiminin yalnızca afet sonrasında müdahaleden ibaret olmadığını belirterek, asıl hedefin afet meydana gelmeden önce riskleri azaltmak olduğunu söyledi. Badioğlu, "Afet yönetimi yalnızca afet sonrasında yaraları sarmak değildir. Afet yönetimi, afetler kapımızı çalmadan önce riskleri bertaraf etmek ve ortak bir akılla hareket etmek demektir" dedi.

Şırnak'ın coğrafi yapısı ve iklim şartları nedeniyle çeşitli afet riskleri taşıdığını ifade eden Badioğlu, "Şırnak ilimiz; dağlık coğrafyası, iklim şartları ve konumu itibarıyla deprem, kütle hareketleri, sel ve su baskınları, orman yangınları ve meteorolojik afetler gibi riskleri barındırmaktadır" diye konuştu.

Riskler için en kötü senaryolar hazırlanacak

2027-2031 yıllarını kapsayacak yeni İRAP'ın Şırnak'ın coğrafi şartları, geçmiş afet deneyimleri ve kurumsal kapasitesi dikkate alınarak hazırlanacağını belirten Badioğlu, çalıştayda afet türlerine göre güçlü ve zayıf yönlerin ortaya konulacağını söyledi. Badioğlu, muhtemel afetler için muhtemel ve en kötü durum senaryolarının hazırlanacağını belirterek, "Etki alanı, nüfus, kayıplar ve ikincil afetler bağlamında senaryoları titizlikle kurgulayacağız. Bu senaryolar üzerinden riskleri en aza indirmek adına hayata geçirmemiz gereken yapısal ve yapısal olmayan tedbirleri somut eylem önerilerine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda ortaya konulacak verilerin Şırnak'ın gelecek 5 yıllık afet vizyonunun temelini oluşturacağını kaydeden Badioğlu, afet risklerinin azaltılmasının tek bir kurumun sorumluluğunda olmadığını vurguladı.

"Riskleri önceden görüp bertaraf etmek en önemli ayak"

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ise çalıştayın yaklaşık 5 günlük bir çalışma sürecini kapsayacağını belirterek, Şırnak'ın afet risklerinin ortaya konulacağını ve bu risklerin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlerin belirleneceğini söyledi. İşlek, "2027 ve 2031 yıllarını kapsayan ilimizdeki riskleri ortaya koyup bu riskleri bertaraf etmek için neler yapabileceğimizi bir çalıştay şeklinde hazırlamak üzere bugün bir arada bulunuyoruz. Önümüzdeki beş gün boyunca ilimizde afet risklerinin ne olduğunu, bu risklerin hangi kurum tarafından bertaraf edilmesi gerektiğini ve bunların ne şekilde bertaraf edileceği yönünde bir plan hazırlayacağız" dedi.

Hazırlanacak planın Valilik ve ilgili Bakanlığın onayına sunulacağını ifade eden İşlek, modern afet yönetiminde kriz yönetiminden ziyade risk yönetiminin ön plana çıktığını vurguladı. İşlek, "Riskleri önceden görüp bunları bertaraf etmek, afet yönetiminin en önemli ayağıdır" ifadelerini kullandı.

"İşimizi hızlıca yapmak için önümüzde önemli bir fırsat var"

İRAP kapsamında kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi için önemli bir iradenin ortaya konulduğunu aktaran İşlek, ulaşım, enerji ve diğer alanlarda ilgili kurumların eylemlerin hayata geçirilmesi konusunda destek verdiğini söyledi. İşlek, Şırnak için hazırlanan planın sadece bir belge olarak kalmaması, belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bize verilen bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. O yüzden çok önemli bir konu için bir arada bulunmuş olmaktayız" şeklinde konuştu.

Şırnak'ın afetlere direnci artırılacak

Çalıştay kapsamında oluşturulan çalışma masalarında afet türlerine göre güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler değerlendirilirken, muhtemel afetlerin etkileri ve meydana gelebilecek ikincil afetler de ele alındı. Çalıştayın sonunda Şırnak'ın afet riskleri kapsamlı şekilde değerlendirilerek, risklerin azaltılmasına yönelik uygulanabilir, gerçekçi ve sürdürülebilir tedbirler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Hazırlanacak 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı ile Şırnak'ın afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi ve muhtemel afetlerin can ve mal kayıpları üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı