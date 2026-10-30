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Şırnak Cizre'de sağanak sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyruğu oluştu

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Şırnak Cizre'de sağanak sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyruğu oluştu Haber Videosunu İzle
Şırnak Cizre'de sağanak sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyruğu oluştu
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Şırnak Cizre'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokaklar sular altında kaldı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Vatandaşlar yağış yüzünden zor anlar yaşarken, yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Cizre ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Cizre sokakları sular altında kaldı. Vatandaşlar yağış nedeni ile zor anlar yaşarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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