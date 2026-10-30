Şırnak Cizre'de sağanak sokakları sular altında bıraktı, uzun araç kuyruğu oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağanak yağış nedeni ile hayat durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Cizre ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası Cizre sokakları sular altında kaldı. Vatandaşlar yağış nedeni ile zor anlar yaşarken, uzun araç kuyruğu oluştu. Yağışların gün boyu devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı