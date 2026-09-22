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Şırnak Beytüşşebap'ta ilçe yolunun 10 kilometresi çift şeride çıkarıldı

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Şırnak Beytüşşebap'ta ilçe yolunun 10 kilometresi çift şeride çıkarıldı
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Şırnak Beytüşşebap'ta tek şeritli ilçe yolu çift şeride çıkarılıyor; 20 kilometrelik Ayvalık köyü-ilçe yolunun 10 kilometresi tamamlandı. Kalan bölümün sezon sonuna kadar bitirilmesi hedeflenirken, dere ıslahı ve keskin virajların kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ta devlet yatırımlara hız verdi, yıllardır bekleyen yol hasreti son buluyor. Beytüşşebap ilçe yolu tek şeritten çift şeride çıkıyor.

Beytüşşebap ilçesinde yıllardır tek şeritli yollar nedeniyle sürekli kazalar meydana geliyordu. Terörsüz Türkiye hamlesiyle bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı sonrası iki yıldır tek şeritli ilçe yolu yeniden yapıldı. Ayvalık köyü ile ilçe arasındaki 20 kilometrelik yolun 10 kilometresi tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Kanyon ve derin vadilerden geçen yol iki yıl sonra tamamlandı. Yolun kalan kısmı ise sezon sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. İlçe merkezi ile karayolunda hummalı çalışmalar aylardır devam ediyor. Çalışmalarla hem dere ıslah çalışması yaparak taşkın ve sel sularına karşı önlem alınıyor hem de keskin virajların tamamı ortadan kaldırılıyor.

Yol çalışmaları hakkında bilgi veren haritacı Hüseyin Ertan, yüz yıllık bir proje olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 6 kilometreyi yaptık. Dere ıslah çalışmaları duvar ve taş duvarları yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. 16 kilometre dere ıslah çalışması yapıyoruz. Hem su sporları hem de bisiklet turları yapılabilir. Eskiden yollar çok dardı. Çok konforlu ve geniş yollarımız var halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Terörsüz Türkiye hamlesiyle ilçede çalışmalar hız kazandı ve yollar yeniden yapılarak halkın hizmetine sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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