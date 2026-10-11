Haberler

Şırnak AFAD, yeni nesil su altı dronunu arama-kurtarma için havuzda test etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak AFAD, yeni nesil su altı dronunu arama-kurtarma için havuzda test etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak AFAD ekipleri, arama-kurtarma için kullanılacak yeni nesil su altı dronunun ilk testlerini havuzda yaptı. Chasing paneliyle yapılan denemelerde cihazın manevra, görüntü aktarımı ve komut tepkileri incelendi; personelin kullanım deneyimi kazanması amaçlandı.

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanan yeni nesil su altı dronunu havuzda test etti. Chasing kontrol paneli üzerinden gerçekleştirilen denemelerde cihazın su altındaki manevra kabiliyeti, görüntü aktarım performansı ve kontrol tepkileri incelendi.

Şırnak Afad, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla teknolojik donanımını geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kuruma kazandırılan yeni nesil su altı dronunun ilk testleri, AFAD personeli tarafından havuz ortamında gerçekleştirildi. Arama-kurtarma faaliyetleri ve su altı incelemelerinde kullanılması planlanan cihazın test sürecinde teknik performansının değerlendirilmesi ve personelin yeni teknolojiye yönelik kullanım becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. Şırnak AFAD ekipleri, Chasing kontrol paneli aracılığıyla yönettikleri su altı dronuyla çeşitli denemeler gerçekleştirdi. Testlerde cihazın su altındaki hareket kabiliyeti, görüntüleri aktarma performansı ve komutlara verdiği tepkiler değerlendirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarla personelin cihazı etkin ve kontrollü şekilde kullanmasına yönelik deneyim kazanması amaçlandı. Testlerin, olası afet ve acil durumlarda yürütülecek operasyonlara hazırlık açısından da önem taşıdığı belirtildi. Yeni nesil su altı dronunun arama-kurtarma çalışmalarında kullanılmasıyla su altında yürütülecek incelemelerin daha kontrollü ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlanması bekleniyor.

Teknolojik donanımın geliştirilmesi ve personelin uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi, Şırnak AFAD'ın afet ve acil durumlara hazırlık çalışmalarının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Atilla Taş’ın kızının ölümünün ardından eski eş konuştu: Sonsuza kadar mahrem kalacak

Atilla Taş'ın eski damadı: Sonsuza kadar mahrem kalacak
Engelli bireylerin ailelerine müjde! Ankara'nın ilk Nefes Merkezi açıldı

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! 81 ile yaygınlaştırılacak
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı

Yok böyle ikna çabası! İntihara kalkışan sürücüye bakın ne söyledi
Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu

12 gündür aranıyordu! 16 yaşındaki Elvan'dan haber var
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu

Gözü kulağı artık orada! Basın toplantısında açıkladı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı