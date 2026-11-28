Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş tarafından kurt görüntülendi.

Pazaryokuşu mevkiinde kurdu fark eden Boyabatlı vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bölgede görülen kurt, vatandaşın çektiği görüntülerle kayıt altına alındı. Kurt daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı