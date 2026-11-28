Sinop'un Boyabat ilçesinde kurt, Pazaryokuşu mevkiinde cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş, Pazaryokuşu mevkiinde gördüğü kurdu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bölgede görülen kurt, görüntülendikten sonra bölgeden uzaklaştı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaş tarafından kurt görüntülendi.
Pazaryokuşu mevkiinde kurdu fark eden Boyabatlı vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre bölgede görülen kurt, vatandaşın çektiği görüntülerle kayıt altına alındı. Kurt daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı