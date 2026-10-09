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Sinop'taki 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı'nda çalışmalar yüzde 70'e ulaştı

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Sinop'taki 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı'nda çalışmalar yüzde 70'e ulaştı
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Sinop'un Osmaniye Mahallesi Tefnelik mevkisinde 3 hektarlık alanda yapımı süren Osmaniye Orman Parkı'nda çalışmalar yüzde 70 seviyesine ulaştı. Vali Mustafa Özarslan'ın yerinde incelediği projenin Nisan 2027'de hizmete açılması planlanıyor.

Sinop'un Osmaniye Mahallesi Tefnelik mevkisinde yapımı devam eden 3 hektarlık Osmaniye Orman Parkı projesinde çalışmalar yüzde 70 seviyesine ulaştı.

Proje kapsamında alanın güvenliği için tel ihata çalışmaları tamamlandı. Giriş kulübesi, büfe, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı, 5 kameriye ve 20'den fazla üstü kapalı piknik masasının zemin betonları döküldü.

Büfe, mescit ve tuvalet yapılarının inşaatları devam ederken, 5 kameriyenin imalatı da sürüyor. Kameriyeler, çeşmeler, barbeküler ve piknik masalarının tamamlanmasının ardından yürüyüş yolları ve çevre düzenleme çalışmalarına geçilecek.

Nisan 2027'de hizmete açılması planlanan Osmaniye Orman Parkı'nın, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, aileleriyle birlikte dinlenebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı olarak Sinop'a değer katması hedefleniyor.

Vali Mustafa Özarslan, 3 hektarlık alan üzerinde Sinop Orman Bölge Müdürlüğünce yürütülen projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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