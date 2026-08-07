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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Durağan'da Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Durağan'da Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün aylık Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu başkanlığında Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünün aylık Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu başkanlığında Durağan Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 yılı program ve gerçekleşmeleri başta olmak üzere üretim faaliyetleri, silvikültür çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele, ORKÖY faaliyetleri, izin ve irtifak işlemleri, kadastro çalışmaları, yatırım faaliyetleri ve işletme müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Çalışmaların planlı, koordineli ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi gerektiğini belirten Kalelioğlu, kurum bünyesindeki çalışmaların titizlikle takip edilmesini istedi. Yangın sezonunun kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Kalelioğlu, orman yangınlarıyla mücadelede tüm teşkilatın azami dikkat ve hassasiyet göstermesi gerektiğini ifade etti. Yeşil Vatan'ın korunmasının her türlü görevin üzerinde bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Kalelioğlu, en küçük bir ihmalin dahi telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti. Tüm teşkilatın orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde görev yapmasını isteyen Kalelioğlu, yangınlarla mücadelede önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve ilk müdahale kapasitesinin en üst seviyede tutulması yönünde talimat verdi.

Toplantı, Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılık, koordinasyon ve sorumluluk anlayışıyla sürdürüleceği vurgusuyla sona erdi.

Toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Uğur Tamer Çelik, Hüseyin Kalaycı ve Barış Tamer Kilis ile şube müdürleri ve işletme müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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