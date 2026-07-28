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Sinop'ta Kıyıya Bağlı Tekne Bilinmeyen Nedenle Battı

Sinop'ta Kıyıya Bağlı Tekne Bilinmeyen Nedenle Battı
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Sinop tersane mevkisinde kıyıya bağlı bir tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, teknenin çıkarılması için dalgıç desteğiyle çalışma başlatıldı ve batış nedeni araştırılıyor.

Sinop tersane mevkisinde kıyıya bağlı bulunan bir tekne, henüz bilinmeyen nedenle battı. Teknenin sudan çıkarılması için dalgıç yardımıyla çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, tersane mevkisinde kıyıya bağlı halde bulunan tekne, bilinmeyen bir nedenle su alarak battı. Olayın fark edilmesinin ardından bölgede çalışma başlatılırken, teknenin çıkarılması için dalgıç yardımıyla operasyon başlatıldı. Dalgıç tarafından yürütülen çalışmayla teknenin su yüzeyine çıkarılması için çalışmalar sürerken, batış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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