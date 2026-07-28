Sinop'ta Kıyıya Bağlı Tekne Bilinmeyen Nedenle Battı

Sinop tersane mevkisinde kıyıya bağlı bulunan bir tekne, henüz bilinmeyen nedenle battı. Teknenin sudan çıkarılması için dalgıç yardımıyla çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, tersane mevkisinde kıyıya bağlı halde bulunan tekne, bilinmeyen bir nedenle su alarak battı. Olayın fark edilmesinin ardından bölgede çalışma başlatılırken, teknenin çıkarılması için dalgıç yardımıyla operasyon başlatıldı. Dalgıç tarafından yürütülen çalışmayla teknenin su yüzeyine çıkarılması için çalışmalar sürerken, batış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı