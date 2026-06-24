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Sinop'ta öğrenciler biyoçeşitliliği yerinde inceledi

Sinop'ta öğrenciler biyoçeşitliliği yerinde inceledi
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Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, Yeşil Vatan Projesi kapsamında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'na düzenlenen gezide biyoçeşitliliği gözlemleyerek doğal yaşamın korunması hakkında bilgi aldı.

Sinop Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, okulda yürütülen Yeşil Vatan Projesi kapsamında Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'na düzenlenen geziyle biyoçeşitliliği yerinde inceleme fırsatı buldu.

Haziran ayı teması olarak belirlenen biyoçeşitlilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan çeşitli bitki ve hayvan türlerini gözlemledi. Gezi süresince doğal yaşamın korunmasının önemi hakkında bilgi alan öğrenciler, bölgenin sahip olduğu doğal zenginlikleri yakından tanıdı. Ekosistemlerin sürdürülebilirliğinde biyoçeşitliliğin taşıdığı kritik rol hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, teorik bilgilerini sahada gözlem yaparak pekiştirme imkanı buldu.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Yeşil Vatan Projesi kapsamında çevre bilinci ve doğa sevgisini artırmaya yönelik etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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