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Sinop'ta jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Sinop'ta jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
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Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Modern teknolojiyle 7/24 gözetim yapılırken, vatandaşlardan şüpheli durumları 112'ye bildirmeleri istendi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Erfelek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en önemli doğal zenginlikleri arasında yer alan ormanların korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, özellikle yaz mevsiminde yükselen sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin arttığına dikkat çekilerek, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin risk altındaki bölgelerde denetim faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekiplerinin, doğal çevreyi tehdit eden unsurlara karşı görev ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ifade edilen açıklamada, modern teknolojik imkanlardan da yararlanılarak ormanlık alanların 7 gün 24 saat gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Yetkililer, orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığına işaret ederek, ormanlık alanlarda görülen şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Erfelek İlçe Jandarma Komutanlığı'nın, ormanların korunması ve yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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