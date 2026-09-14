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Sinop’ta hasarlı çöp konteynerlerine yerinde onarım

Sinop’ta hasarlı çöp konteynerlerine yerinde onarım
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Sinop’ta kullanım nedeniyle zamanla zarar gören evsel katı atık konteynerleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yerinde onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Sinop'ta kullanım nedeniyle zamanla zarar gören evsel katı atık konteynerleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yerinde onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Sinop İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde hasar gören evsel katı atık konteynerlerine yönelik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında konteynerlerin ayak, kulp ve benzeri bölümlerinde meydana gelen arızalar, ekipler tarafından bulundukları noktada kaynak yapılarak gideriliyor. Yerinde gerçekleştirilen müdahaleler sayesinde konteynerlerin kısa sürede yeniden kullanıma sunulması sağlanıyor.

Mevcut ekipmanların değerlendirilmesini sağlayan çalışmayla yeni konteyner alımına duyulan ihtiyaç azaltılırken, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin yerinde onarım çalışmalarının ihtiyaç duyulan noktalarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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