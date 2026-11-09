Sinop'ta Dranaz ve Çangal'da karla mücadele aralıksız sürüyor

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Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kasım ayının ilk haftasında başlayan ve özellikle Dranaz Geçidi ile Çangal Dağı bölgelerinde son iki gündür etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir sürücü, iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı.

Sinop-Boyabat güzergahındaki Dranaz Geçidi ile Boyabat-Ayancık arasındaki Çangal Dağı mevkisinde ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtemel buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı ekipler 24 saat esasına göre hazır beklerken, sürücülere de dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun tedbirler almaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı