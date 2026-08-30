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Sinop Valiliği'nden Deniz Uyarısı: 31 Ağustos'a Kadar Denize Girmeyin

Sinop Valiliği'nden Deniz Uyarısı: 31 Ağustos'a Kadar Denize Girmeyin
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Sinop Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre dalga yüksekliğinin 1,4 metreye, rüzgar hızının 28 deniz miline ulaşması bekleniyor. Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar Sinop genelinde denize girilmemesi istendi.

Sinop Valiliği, olumsuz deniz koşulları nedeniyle vatandaşlara "denize girmeyin" uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü ile Sinop Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından alınan verilere göre il genelinde dalga yüksekliğinin 1,4 metreye, rüzgar hızının ise 28 deniz miline ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Beklenen olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşların 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar Sinop genelinde denize girmemeleri istendi.

Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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