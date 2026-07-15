Sinop Türkeli'de gökkuşağı güzelliği

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren çift gökkuşağı, izleyenlere görsel şölen sundu.

Yağmurun sona ermesiyle birlikte ilçe semalarında oluşan çift gökkuşağı, doğal güzelliklerle birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Vatandaşlar, kısa süre etkili olan bu eşsiz doğa olayını cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi.

İlçe genelinden görülebilen çift gökkuşağı, sosyal medyada da ilgi görürken, doğanın sunduğu renk cümbüşü görenlerin beğenisini topladı.

Çift gökkuşağını dronuyla görüntüleyen Murat Özcan'ın kareleri de ilçe sakinleri tarafından ilgiyle karşılandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı