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Sinop'ta 500 Yırtıcı Böcek Doğaya Salındı

Sinop'ta 500 Yırtıcı Böcek Doğaya Salındı
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlısı kabuk böcekleriyle biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen 500 adet karınca böceğini (thanasimus formicarius) doğal orman alanlarına bıraktı. Kimyasal madde kullanılmadan gerçekleştirilen bu uygulama ile orman ekosisteminin dengesi korunurken, sürdürülebilir çevre sağlığı için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, orman zararlısı kabuk böcekleriyle mücadele kapsamında laboratuvar ortamında üretilen 500 adet yırtıcı böceği doğaya saldı.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, "Yeşil Vatan" olarak adlandırılan orman varlıklarını korumak amacıyla doğal ve çevre dostu yöntemleri devreye sokmaya devam ediyor. Bu kapsamda, orman alanlarına zarar veren kabuk böcekleriyle mücadele etmek amacıyla laboratuvar ortamında yetiştirilen 500 adet ergin ve larva aşamasındaki thanasimus formicarius (karınca böceği) yırtıcı böceği ormanlık alanlara bırakıldı.

Zararlı böcek popülasyonunu baskı altına almak amacıyla gerçekleştirilen salım işlemiyle, orman ekosisteminin dengesi kimyasal maddeler kullanılmadan doğal yollarla sürdürülüyor. Yetkililer, biyolojik mücadelenin ormanların geleceği ve sürdürülebilir çevre sağlığı açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, doğanın kendi gücüyle koruma çalışmalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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