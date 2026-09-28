Sinop Orman Bölge Müdürlüğü 2027 damga planlamalarını Gerze'de değerlendirdi

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü 2027 damga planlamalarını Gerze'de değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'nün Eylül Ayı İşletme Müdürleri Toplantısı, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı. Bölge Müdürü başkanlığındaki toplantıda 2026 ormancılık programları, kayın tensil çalışmaları ve 2027 damga planlamaları değerlendirildi.
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Eylül Ayı İşletme Müdürleri Toplantısı, Gerze Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bölge Müdür Yardımcıları Uğur Tamer Çelik ve Barış Tamer Kilis, şube müdürleri ile işletme müdürleri katıldı.
Toplantıda, 2026 yılı ormancılık programları ve gerçekleşmeleri değerlendirilirken, ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen kayın tensil çalışmaları ele alındı. Ayrıca 2027 yılı damga planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, ormancılık faaliyetlerinin belirlenen hedefler doğrultusunda etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, ormanların geleceğinin güvence altına alınması ve çalışmaların sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesine yönelik konular değerlendirildi.
Sinop Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların planlı ve koordineli şekilde sürdürüleceğini bildirdi.