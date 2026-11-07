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Sinop Boyabat'ta define için açıldığı değerlendirilen 3,5 metrelik çukur kapatıldı

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Sinop Boyabat'ta define için açıldığı değerlendirilen 3,5 metrelik çukur kapatıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı alanını toprakla doldurarak kapattı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi.

Boyabat ilçesinde mağarayı andıran yapısıyla dikkat çeken yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi. Yer altına doğru ilerleyen kazı alanının büyüklüğü dikkat çekerken, görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Orman ekipleri tarafından kaçak kazı alanı toprakla doldurularak kapatılıp, güvenli hale getirildi.

Olaya ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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