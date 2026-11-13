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Sincik'te 6 köy muhtarı isale hattındaki arızaların giderilmesi için çağrıda bulundu

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Sincik'te 6 köy muhtarı isale hattındaki arızaların giderilmesi için çağrıda bulundu
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Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nda bir araya gelen 6 köy muhtarı, isale hattında 3-4 noktada boru patlağı olduğunu belirterek arızaların giderilmesini istedi. Muhtarlar, su debisinin kaynağında tarafsız ölçülmesi ve kayıpların giderilmesi çağrısında bulundu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nda bir araya gelen 6 köy muhtarı, Sincik'e içme suyu sağlayan isale hattındaki arızaların giderilmesi ve su debisinin kaynağında yeniden ölçülmesi çağrısında bulundu.

Ramazan Yıldırım, Hüseyin Kuşçi, Abuzer Yalçınkaya, Mehmet Türsün, Mehmet Delikanlı ve Ramazan Çoban'dan oluşan 6 köy muhtarı adına açıklamayı Doluca Köyü Muhtarı Ramazan Yıldırım okudu. Mevcut isale hattında 3-4 ayrı noktada boru patlağı bulunduğunu ve önemli miktarda suyun boşa aktığını belirten Yıldırım, suyun gerçek miktarının belirlenmesi için ölçümün doğrudan kaynağında yapılması gerektiğini söyledi.

Muhtar Yıldırım, "Suyun ölçümü doğrudan kaynağında yapılmadı. Teşikan Yaylası'ndan Sincik'e giden hatta en az 3-4 noktada borular patlamış, su boşa akıyor. Önce bu arızalar giderilsin, ardından kaynaktaki debi ile Sincik'e ulaşan su miktarı yerinde ölçülsün" dedi.

Mevcut arızalar giderilmeden yeni ihale yapılmasını da eleştiren Yıldırım, kamu kaynaklarının korunması gerektiğini ifade etti. Teşikan Yaylası'ndaki su kaynaklarının 6 köyün geçimi, hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, Sincik halkının susuz kalmasını istemediklerini belirtti.

Yıldırım, "Bütün arızalar giderildikten sonra Sincik'in içme suyu yine de yetmiyorsa, 6 köyümüzün geçim kaynağı olan Teşikan Yaylası'ndaki suyumuzu vermeye hazırız. Bizim istediğimiz, önce mevcut suyun nereye gittiğinin ve gerçek ihtiyacın ortaya çıkarılmasıdır" diye konuştu.

Köy muhtarları, su debisinin ilgili kurumların katılımıyla tarafsız bir şekilde kaynağında ölçülmesini ve mevcut isale hattındaki su kayıplarının giderilmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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